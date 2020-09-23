Olay Nijerya'nın başkenti Abuja'nın güneyindeki otoyolda meydana geldi.

Polis, tankerin frenlerinin boşalması üzerine sürücünün araç kontrolünü kaybettiğini ve diğer araçlara çarptığını açıkladı.

Kazada aralarında ilk okul öğrencilerinin de bulunduğu en az 23 kişi hayatını kaybetti.

Sosyal medyada olay yerinden paylaşılan görüntülerde araçlardan çıkan yoğun dumanın etrafı kapladığı görülüyor.

Nijerya'da bu tür olaylara çok sık rastlanıyor.

Lagos kentinde Haziran ayında da iki petrol tankeri çarpışmış, dört kişi ölmüştü.

Yangın daha sonra doğal gaz taşıyan başka bir tankere sıçramıştı.