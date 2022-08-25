Nijerya Küçük ve Hafif Silahların Kontrolü Ulusal Merkezi (NCCSALW) Koordinatörü Abba Dikko, yaptığı açıklamada, ordunun, Niger Delta bölgesinde silahlı grup "Niger Deltası İntikamcıları"na karşı yürüttüğü "Delta Safe" operasyonu kapsamında 3 binden fazla yasa dışı silahın ele geçirildiğini belirtti.

Dikko, ordunun ele geçirdiği silahlar arasında AK-47, FN, Beretta, G3 gibi tüfeklerin olduğunu ve bunların, NCCSALW'ya teslim edildiğini kaydetti.

"Niger Delta İntikamcıları"

Nijerya'nın petrol üretim alanı Niger Delta bölgesinde 2016'da çıkan silahlı grup "Niger Delta İntikamcıları", bölgedeki petrol hatlarına saldırılarla gündeme gelmişti.

Ülkenin güneydoğusundaki Abia, Akwa Ibom, Bayelsa, Cross River, Delta, Edo, Imo, Ondo, Rivers eyaletlerinde bulunan bu silahlı grubun merkezinin Delta eyaletinde olduğu iddia ediliyor.

Silahlı grupların Niger Deltası'ndaki saldırıları sonucunda ülkede petrol üretimi 2016'da beklentilerin altında gerçekleşmişti. 2016 bütçesinde tahmin edilen günlük petrol miktarı 2,2 milyon varil iken bu miktar ancak 1 milyon varile ulaşabilmişti.

Bu grubun "Korsanlar" olarak anılan bir kolu, Niger Delta bölgesinden Gine Körfezi'ne kadar petrol gemilerine saldırılar düzenleyip fidye için insan kaçırıyor.