Buhari, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, gelişmekte olan ülkelerin dış borçları ödeyebilmek de dahil olmak üzere çok sayıda zorlukla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Dünya liderlerinden, sürdürülemez dış borçların yükü olarak tanımladığı sorunu ele almalarını isteyen Buhari, gelişmekte olan ülkelerin borç yükünün hafifletilmesi için dış alacaklılara borçları silmeleri çağrısı yaptı.

Buhari, "Aslında çoğu gelişmekte olan ülkenin karşı karşıya olduğu çok yönlü zorluklar, mali konumlarını ele alma becerisini ortaya koydu" dedi.

Diplomatik camiaya son kez devlet başkanı olarak hitap ettiğini belirten Buhari, gelecek yıl bu zamanlarda Nijerya'yı temsil eden yeni bir devlet başkanı olacağını dile getirdi.

Devlet Başkanı Buhari, ülkede 2023'te özgür, adil, şeffaf ve güvenilir bir seçim sürecini sağlamlaştırma sözü verdi.