Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari'nin Medya ve Halkla İlişkiler Danışmanı Femi Adesina, Buhari'nin sağlık kontrolü için Londra'ya gitmek üzere yarın sabah yola çıkacağını açıkladı.

Adesina, Buhari'nin temmuzun ikinci haftasında ülkeye döneceğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) nedeniyle uzun süredir yurt dışına seyahat etmeyen Buhari, 2017'de sağlık kontrolü için 3 aydan fazla süre Londra'da kalmıştı.

Buhari'nin uzun süre yurt dışında kalması ülkede siyasi krize neden olmuştu.

Nijerya'da doktorlar, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle 1 Nisan'dan itibaren süresiz grev kararı almıştı.