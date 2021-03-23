Nijerya Hükümet Sekreteri ve COVID-19'la Mücadele Başkanı Boss Mustapha, Nijerya'da faaliyet gösteren Güney Afrikalı telekomünikasyon şirketi MTN'nin ülkeye 300 bin doz AstraZeneca aşısı bağışladığını açıkladı.

Aşıların teslim alındığını ifade eden Mustapha, halka aşı yaptırma çağrısında bulundu.

3 milyon 924 bin doz aşı almıştı

Mustapha, ülkede şimdiye kadar AstraZeneca aşısı nedeniyle herhangi bir komplikasyon görülmediğini söyledi.

Nijerya, daha önce COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 3 milyon 924 bin doz AstraZeneca aşısı teslim almıştı.

Ülkede şimdiye kadar 161 bin 868 COVID-19 vakası görülürken, 2 bin 30 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.