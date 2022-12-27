Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı 06:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijer’de askeri helikopter düştü: 3 ölü
[Fotograf: TRT Haber]
Nijer’in başkenti Niamey’de eğitim uçuşu yapan askeri helikopterin düşmesi sonucu 3 kişi öldü.
Nijer Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Nijer Silahlı Kuvvetlerine (FAN) ait Mi-17 tipi helikopter, eğitim uçuşu sonrası Niamey Askeri Havalimanına iniş yaparken düştü; yangın çıkan helikopterde 3 kişi hayatını kaybetti.
Kazanın nedenini araştırmak için soruşturma komisyonu kuruldu.
Etiketler: Afrika
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