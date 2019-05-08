Nijer'in başkenti Niamey'de bir yakıt tankerinin patlamasında ölenler için 3 gün yas ilan edildiği bildirildi.

Hükümetten yapılan açıklamada, başkentin doğusundaki Diori Hamani Havalimanı yakınlarında meydana gelen tanker patlamasında hayatını kaybedenlerin sayısının 60'a çıktığı belirtildi.

Açıklamada, bu üzücü olay nedeniyle 8-10 Mayıs tarihlerinde 3 gün yas ilan edildiği kaydedildi.

Bir yakıt tankerinin, pazar günü benzin istasyonunda park ederken devrilmesiyle taşıdığı benzin etrafa sızmıştı. Sızan benzini depolamaya çalışan çok sayıda kişinin arasındaki bir motorsikletin kontağından çıkan kıvılcım nedeniyle alev alan tanker patlamıştı.

Tanker şoförünün patlamadan sağ kurtulduğu olayda, sızan benzini depolamaya çalışan benzin istasyonunu etrafındaki 60 kişi yaşamını yitirmişti.

Kaynak: AA