New York'ta sinagogun bitişiğindeki bina kaçak tünel nedeniyle tahliye edildi

New York Belediyesi yetkilileri, bina temelinin zarar gördüğü gerekçesiyle sinagogun yanındaki bina sakinlerinin tahliyesini gerçekleştirildi.

Brooklyn'in Crown Heights isimli Yahudi mahallesinde bulunan Chabad Lubavitch adlı Yahudi kuruluşa ait sinagogun bitişiğindeki binanın kapısına, belediyenin tahliye bildirisi asıldı.

New York Polis Teşkilatına bağlı ekipler, sinagog ve çevresinde nöbet tutarak boşaltma kararı alınan binaya girmek isteyenlere izin vermedi.

İşçiler, tahliye edilen yan binada açılan tünelleri doldurmak ve zemin kattaki tahribatı tamir etmek için çalıştı.

Ayrıca yetkililer, kaçak tüneli kazanların tahliye edilen binanın yanında geçit kapısı olarak kullandıkları mazgalın kesik parmaklıklarını kaynakla kapattı.

Polisin soruşturması sürerken Yahudi ibadethanesinin altında gizlice kazılan tünellerin neden yapıldığıyla ilgili sorular halen cevaplanmadı.

Tüneli kapatmak için çimento kamyonu getirilince arbede yaşanmıştı

Brooklyn Crown Heights 770 Eastern Parkway'de bulunan ve Yahudilerin yoğun olarak kullandığı "Chabad-Lubavitch World Headquarters" adlı sinagoga yapılan polis baskınında, binanın altında yasa dışı inşa edilmiş geçitler olduğu tespit edilmişti.

Pazartesi günü sinagog yönetiminin, açılan mahzeni kapatmak için çimento kamyonu getirdiğini gören öğrenciler, beton harcını döktürmemek için işçilerin tünele girmesini engellemişti.

Sinagogun bulunduğu mekanı kutsal alan olarak gören ve bu alanı genişletmek için mahzen kazdıklarını öne süren grup, yönetimi protesto ederek sinagogun ahşap kaplamalarını sökmüş ve polise teslim olmamak için uzun süre direnmişti.

Sosyal medya hesaplarında, tünellerin Kovid-19 salgını döneminde gizlice ibadet edebilmek amacıyla veya kadınların gizlice içeri girebilmesi için kazıldığı gibi iddialar yer alırken polis olayla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Medyaya yansıyan görüntülerde kazı yapılan bazı bölümlerde kirli ve eski yataklar ile ahşap kaplama bölümler dikkati çekmiş, polisten kaçmaya çalışırken mazgal demirlerine sıkışan Yahudi gencin görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu.

Gözaltına alınan öğrenciler, Brooklyn Ceza Mahkemesindeki duruşmada suçlarını kabul etmezken kefaletsiz serbest bırakılmalarına hükmedilmişti.