Polis tarafından yapılan basın açıklamasında, saldırganın olay yerinden kaçtığı, güvenlik tedbiri olarak bölgedeki okulların giriş ve çıkışlarının kapatıldığı belirtildi.

Polis, silahlı saldırıda hayatını kaybeden kişinin 49 yaşında bir erkek olduğunu, 2 yaralının da en yakındaki bölge hastanesine kaldırıldığını açıkladı.

Saldırının sebebi henüz bilinmezken Suffolk polisi, şüpheli 30 yaşındaki Gabriel DeWitt Wilson'ın arandığını kaydetti.

Tabancası olduğu düşünülen saldırganın yakalanıncaya kadar yakın bölgede oturanların evlerinden çıkmaması tavsiye edildi.