Haber Giriş: Kaynak: AA
New York'ta mobil morglar devreye alındı
[Fotoğraf: AA]
ABD, koronavirüs salgını ile mücadelede zor günler geçiriyor. New York'ta salgın felakete dönüştü. Eyalete bağlı Queens kentine getirilen düzinelerce mobil morg kullanıma sokuldu.
Queens'in Randalls Island bölgesindeki Icahn Stadyumu'nun otoparkına getirilen düzinelerce mobil morgun iç düzenlemelerine ilişkin çalışmalar, görüntülendi.
Hazırlıklar kapsamında, 100 civarında soğutmalı römorkun içine cesetlerin taşınabilmesi için gerekli olan rafların, forkliftlerle taşınarak yerleştirildiği görüldü.
Mobil morgların yerleştirildiği Randalls Island etrafında yer alan New York şehrinde bir düzine hastane bulunsa da morg kapasitelerinin COVID-19 ölümlerine cevap verecek yeterlilikte olmadığı biliniyor.
Etiketler: ölüm mobil morg koronavirüs cenazeSon Güncelleme: 14 Nisan 2020 Salı 21:34
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