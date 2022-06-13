Vagondan vagona atladılar.Hareket halindeki trenin üzerinde dans ettiler. Görüntülerin adresi Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaleti.



Siyah kıyafetli bir grup, Brooklyn'den New York'a giden hareket halindeki trenin üzerine çıktı.



Tren, köprüden geçtiği sırada trenin üzerindeki 8 kişi, telefon kamerasınca kaydedildi.



Kimi iki vagonun arasına oturdu, kimiyse vagonların üzerinde koştu. Polis, görüntüleri incelediğini açıkladı.