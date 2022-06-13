Haber Giriş: 13 Haziran 2022 Pazartesi 17:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
New York'ta hareket halindeki trenin üzerinde dans ettiler
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ABD'nin New York eyaletinde bir grup, hareket halindeki trenin üzerine çıktı. 8 kişinin vagonların üzerinde dans ettiği anlar telefon kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Vagondan vagona atladılar.Hareket halindeki trenin üzerinde dans ettiler. Görüntülerin adresi Amerika Birleşik Devletleri'nin New York eyaleti.
Siyah kıyafetli bir grup, Brooklyn'den New York'a giden hareket halindeki trenin üzerine çıktı.
Tren, köprüden geçtiği sırada trenin üzerindeki 8 kişi, telefon kamerasınca kaydedildi.
Kimi iki vagonun arasına oturdu, kimiyse vagonların üzerinde koştu. Polis, görüntüleri incelediğini açıkladı.
Etiketler: ABD
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