Haber Giriş: Kaynak: AA
New York'ta gösterilere katılanlara "test yaptırın" uyarısı
New York Valisi Cuomo, George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından başlayan protestolara katılan göstericilerden test yaptırmalarını istedi.
New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, New York'taki protestolara yaklaşık 30 bin kişinin katıldığını ve sosyal mesafe kurallarına uyulmadığını söyledi.
Protestolar nedeniyle Kovid-19 vakalarının artabileceği endişesini dile getiren Vali Cuomo, "Protestolara katıldıysanız, lütfen test yaptırın." dedi.
ABD'de Kovid-19 salgının en yoğun yaşandığı New York'ta 382 binden fazla kişi hastalığa yakalanırken, 30 bin 164 kişi ise hayatını kaybetti.
Etiketler: new york George FloydSon Güncelleme: 4 Haziran 2020 Perşembe 23:58
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