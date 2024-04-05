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Dünya
TRT Haber, AA 05.04.2024 18:55

New York'ta deprem: Uçuşlar durduruldu

ABD'nin New York kentinde 4,8 büyüklüğünde deprem oldu. New York John F. Kennedy, New Jersey Newark Liberty ve Baltimore-Washington Thurgood Marshall uluslararası havalimanlarında uçuşlar durduruldu.

New York'ta deprem: Uçuşlar durduruldu
[Fotograf: AP]

ABD'nin New York kentinde 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeoloji Araştırmaları (USGS) Kurumu, yerel saatle 10.20'de hissedilen depremin merkezinin New York'un 65 kilometre batısında New Jersey eyaletindeki Lebanon bölgesi olduğunu ve yaklaşık 42 milyon kişinin yaşadığı alanda hissedildiğini açıkladı.

Can veya mal kaybı bildirilmedi

Çok sayıda yüksek binanın bulunduğu New York'ta ender yaşanan deprem gökdelen tipi binalarda daha şiddetli hissedildi. Şehirde deprem dolayısıyla şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi.

New York John F. Kennedy (JFK), New Jersey Newark Liberty (EWR) ve Baltimore-Washington Thurgood Marshall uluslararası havalimanlarında hasar incelemesi için pistlerdeki hareketlilik geçici olarak durduruldu.

New York Valisi Kathy Hochul, sosyal medya platformu X'teki paylaşımında, "Ekibim, depremin etkilerini ve meydana gelebilecek hasarları değerlendiriyor. Gün boyunca kamuoyunu bilgilendireceğiz." ifadesini kullandı.

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