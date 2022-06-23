ABD'nin New York kentinde yer alan Brooklyn bölgesindeki Bay Ridge metro istasyonunda korku dolu anlar yaşandı.

İstasyondaki platformda yürürken fenalaşan 25 yaşındaki kadın, birkaç adım attıktan sonra raylara düştü.

Devriye gezen iki polisten biri hemen raylara indi. Baygın kadını kaldıran polise platformdaki meslektaşı da yardım etti.

Kadın başından yaralandı

Kadın, raylardan saniyeler içinde çıkarılırken, o sırada istasyona yaklaşan bir metro olmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü.

Baygınlık geçiren kadının başından yaralandığı, New York Üniversitesi Langone Hastanesine kaldırıldığı belirtildi.