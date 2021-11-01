Haber Giriş: 1 Kasım 2021 Pazartesi 17:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
New York'ta aşı olmayan kamu çalışanları izne çıkarıldı
[Fotoğraf: AA]
ABD'nin New York’ta aşılı olmayan kamu çalışanları bugünden itibaren ücretsiz izne çıkarıldı.
New York'ta polis ve itfaiyecilerle birlikte toplam 24 bin çalışan New York Belediyesi tarafından ücretsiz izne çıkarıldı.
Kararın ardından dünyanın en büyük metropollerinden biri olan şehirde güvenlikle ilgili olaylara ve yangınlara müdahale konusunda sıkıntıların yaşanmasından endişe duyuluyor.
Etiketler: ABD Koronavirüs Aşısı Koronavirüs Tedbirleri
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