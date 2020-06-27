Amerikan New York Times gazetesi çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Habere göre Rusya, Amerikan askerleri ve koalisyon güçlerinin öldürülmesi için Taliban militanlarına para teklif etti.

Gazete, Rusya'nın Avrupa'daki suikast girişimleriyle bağlantısı olduğu iddialarına da yer verdi.

Buna göre Rus istihbaratının, İngiltere'de çifte ajan Serrgey Skripal ile kızı Yulia'yı zehirleyen birimle de bağlantısı vardı.

Taliban militanlarının sorgusu sırasında öğrenilen bilgilerin, Amerikan Başkanı Trump ve Ulusal Güvenlik Konseyi ile paylaşıldığı ifade edildi.

Moskova'ya yaptırımın masada olduğu belirtildi.

Rusya'nın Washington'daki büyükelçiliği, haberdeki iddiaların asılsız ve kaynaksız olduğunu açıkladı.

İngiltere ve ABD'deki Rus diplomatların, New York Times'ın asılsız haberi sebebiyle ölüm tehditleri aldığını söyledi.

Beyaz Saray, CIA ve Ulusal İstihbarat Direktörlüğü ise Times raporunun yorumlanması için Reuters'ten gelen soruları cevaplamayı reddetti.