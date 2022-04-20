S&P 500 endeksi yüzde 0,52 artışla 4.485,62 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,40 artarak 13.674,68 puana yükseldi.

ABD'de enflasyonla mücadelede atılacak politika adımlarına yönelik yönlendirmelerle birlikte açıklanmaya başlayan şirket bilançoları piyasaların odağındaki yerini korudu.

Tahvil piyasalarında satış eğilimi güçlenirken, ABD'nin 30 yıllık tahvil faizi Mart 2019'dan bu yana ilk kez yüzde 3'ün üzerine çıkmasının ardından yüzde 2,95 seviyelerinde seyretti.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 2,97 seviyelerine kadar yükselmesi sonrası yüzde 2,89 seviyesine geriledi.

Analistler, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin yanı sıra açıklanmaya devam edecek olan şirket finansal sonuçlarının piyasalarda oynaklığı artırabileceğini belirterek, Fed'in Amerikan ekonomisindeki mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerin yer aldığı "Bej Kitap" raporun da yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.

Ayrıca bugün gerçekleştirilecek G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısı ile IMF-Dünya Bankası Bahar Toplantılarının yanı sıra Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin haber akışının da yatırımcılar tarafından takip edileceği kaydedildi.