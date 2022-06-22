Haber Giriş: 22 Haziran 2022 Çarşamba 16:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
New York borsası düşüşle açıldı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
New York borsası, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunum öncesi resesyon endişeleriyle güne düşüşle başladı.
New York borsası, açılışta Dow Jones endeksi, 300 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 1,12 azalarak 30.186,98 puana geriledi.
S&P 500 endeksi yüzde 1,19 azalışla 3.720,13 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,11 kayıpla 10.946,88 puana indi.
Dün yüzde 2'nin üzerinde değer kazanan endeksler, yeni günün açılışında artan resesyon endişeleriyle negatif bir seyir izledi.
Powell'ın açıklamaları bekleniyor
Analistler, Fed'in gelecek toplantılarda atacağı adımların ABD ekonomisini resesyona sokup sokmayacağına ilişkin belirsizlikler sürerken, Fed Başkanı Powell'ın para politikası raporuna ilişkin Kongre'de yapacağı sunum ve Fed'in gelecek dönemdeki yol haritasına ilişkin sözle yönlendirmelerinin takip edileceğini bildirdi.
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