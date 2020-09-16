Amerika Birleşik Devletleri'nin New Mexico eyaletinde 20 Ağustos'tan bu yana inanılması güç bir olay yaşanıyor. Şu ana kadar gökten binlerce ölü kuş yağdı.

Aralarında ötleğen, mavi kuş, serçe ve karatavuk gibi türlerin de bulunduğu kuşların göç yolunda oldukları sırada öldükleri saptandı.

Eyaletin farklı bölgelerinden gelen ihbarlar üzerine yetkililer harekete geçti.

Kuşlar incelemeye alındı. Kuşların neden öldüğü henüz kesin olarak belirlenemedi.

Ancak biyologlar, Kaliforniya ve diğer Batı eyaletlerinde süren orman yangınlarının kuşların ölümüne neden olabileceğini belirtiyor.

Alevlerin, kuşları erken göçe zorladığı, erken göçe vücutlarının dayanamamış olabileceği tahmini yapılıyor.

Kuşların alevlerden kaynaklanan toksinlere maruz kalması da başka bir ihtimal. Biyologlar, New Mexico'da aniden düşen sıcaklıkların, kuşların besin kaynağı böcekleri öldürmesi sonucu, açlıktan ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde de duruyor.