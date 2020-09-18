Türkçeye “Minnoşlar” olarak çevrilen Cuties isimli film nedeniyle Netflix'e tepkiler büyüyor.

Twitter'da “Netflix'ini iptal et” etiketiyle başlatılan kampanyanın ardından abonelik iptallerinde patlama yaşandı.

Fransız yapımı filmin 9 Eylül'de yayına girmesinin ardından son 5 günde Netflix abonelik iptalleri, 13 Ağustos-12 Eylül tarihleri arasındaki iptal sayısına oranla 5 kat arttı.

Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere üst düzey bürokratlar ile ünlü isimler filmin Netflix kataloğundan çıkarılmasını istemişti.

Tepkiler üzerine Netflix'in borsadaki hisseleri de değer kaybetmişti.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu da, geçtiğimiz hafta dünya çapında tepki alan filmin yayından kaldırılmasına karar vermişti.

