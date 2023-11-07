Duman 19.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.11.2023 13:47

Netanyahu'nun sırdaşı: Gazze saldırıları bittikten sonra İsrail'de seçime gidilmesi gerekiyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "sırdaşı" olarak nitelendirilen İsrail'in eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Yaakov Amidror, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar sona erince İsrail'de seçime gidilmesi gerektiğini söyledi.

Netanyahu'nun sırdaşı: Gazze saldırıları bittikten sonra İsrail'de seçime gidilmesi gerekiyor

Amidror, katıldığı yerel bir radyodaki programda, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve ülkedeki siyasi atmosfere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Netanyahu'nun saldırılar bittikten sonra seçim kararı alması gerektiğini söyleyen Amidror, "Seçimlerin savaştan sonra yapılması uygun olacaktır" ifadesini kullandı.

İsrail'deki anketlere göre, Netanyahu'ya olan kamuoyu desteği giderek azılıyor. Birçok siyasi uzman, Gazze saldırıları sonrası İsrail'de erken seçime gidileceği yorumunda bulunuyor.

ETİKETLER
Filistin - İsrail Çatışması Gazze İsrail Netanyahu Yahudi Yerleşimi
Sıradaki Haber
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 48 gazeteci öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:37
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Biz insanlıktan yanayız
14:36
Pakistan, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye 90 ton insani yardım gönderdi
14:20
Kremlin: Gazze'deki çatışmalara insani ara verilmeli
14:18
Yapay zeka ile meyve, sebze ve çiçeklerin raf ömrü uzuyor
13:53
Sudan'da 1,5 milyondan fazla çocuk akut yetersiz beslenme sorunuyla karşı karşıya
13:54
Emine Erdoğan: Dünyanın bütün mazlumlarını emanet addediyoruz
Foça plajlarında denizanası istilası
Foça plajlarında denizanası istilası
FOTO FOKUS
Gazzeliler, İsrail işgali altındaki vatan topraklarından göçe zorlanıyor
Gazzeliler, İsrail işgali altındaki vatan topraklarından göçe zorlanıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ