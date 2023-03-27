Netanyahu, yargı düzenlemesinin ertelenmesini reddeden aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir ile anlaştı.

Taraflar arasındaki anlaşma kapsamında, Ben-Gvir'in yönetimindeki Ulusal Güvenlik Bakanlığına bağlı "Ulusal Muhafızlık" isimli yeni bir güvenlik gücü kurulmasının bir sonraki kabine toplantısında onaylanması kararlaştırıldı.

Aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir'in Netanyahu'ya, yargı düzenlemesinin askıya alınması halinde "hükümetten çekileceğini fakat Mecliste koalisyon lehine oy kullanmaya devam edeceğini bildirdiği" iddia edilmişti.

İsrail medyasında yayımlanan haberlerde, Başbakan Netanyahu'nun, koalisyon ortaklarına "tartışmalı yargı düzenlemesini askıya alma kararını ilettiği" belirtilmişti.

Koalisyon hükümetinde çatlak

Başbakan Netanyahu'nun ülke çapında 13 haftadır kitlesel protestolara yol açan tartışmalı yargı düzenlemesini askıya alacağı yönündeki haberler, koalisyon hükümetinde çatlağa neden olmuştu.

Protestoların hedefindeki Netanyahu'nun bir basın açıklaması yaparak tartışmalı yargı düzenlemesinin askıya alındığını duyuracağı bildirilirken, koalisyon hükümetinin aşırı sağcı ortakları bu adıma karşı olduklarını duyurmuştu.

İsrail medyası, koalisyon ortaklarından gelen tepkiler üzerine Netanyahu'nun planladığı basın açıklamasını ertelediğini kaydetmişti.

Netanyahu'nun Savunma Bakanı'nı görevden alması ve protestolar

Netanyahu, yargı düzenlemesinin durdurulması çağrısı yapan Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı dün görevden almış, bunun üzerine ülke genelinde yüz binlerce İsrailli sokaklara dökülmüştü.

Savunma Bakanı Gallant'ın çağrısına, partisi Likud'dan da destek gelmişti.

Likud Partisi milletvekilleri Yuli Edelstein ve David Bitan, Gallant'a katılarak yasa tasarısının durdurulması ve diyalog çağrısında bulunmuştu.

Netanyahu hükümetinin tartışmalı "yargı reformu"

Adalet Bakanı Yariv Levin, 5 Ocak'ta Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandıran ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olmasını öngören bir "yargı reformu" planladıklarını duyurmuştu.

Ülke genelinde 13 haftadır on binlerce İsrailli hükümetin yargı düzenlemesine karşı kitlesel protestolar gerçekleştiriyor.