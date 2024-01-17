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Dünya
AA 17.01.2024 20:55

Netanyahu ve Gallant'tan "Gazze'ye saldırıların devam edeceği" mesajı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların süreceği mesajını yineledi.

Netanyahu ve Gallant'tan "Gazze'ye saldırıların devam edeceği" mesajı
[Fotograf: AA]

Netanyahu, İsrail'in güneyindeki Nevatim Hava Üssü'nü ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Gazze'ye yönelik saldırıların hedeflerine ulaşıncaya kadar devam edeceğini belirten Netanyahu, "Kimse bizimle ilgili yanlış hüküm vermesin. 'Zafere kadar' havadan, karadan ve denizden savaşmaya devam edeceğiz" ifadesini kullandı.

Savunma Bakanı Gallant'tan benzer açıklama

Savunma Bakanı Gallant da Gazze'ye yönelik saldırıların devam edeceğini belirtti.

Bir askeri birliğe yaptığı ziyarette konuşan Gallant, "Gazze'de rehinler olduğu sürece savaşı sonlandıramayız. Rehineleri geri getirmenin yolu askeri baskı" dedi.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze'yi vuruyor

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar nedeniyle Gazze'de en az 10 bin 300'ü çocuk, 7 bin 100'ü kadın olmak üzere 24 bin 448 Filistinli öldürüldü, 61 bin 504 kişi yaralandı.

Saldırılar nedeniyle Gazze'de 1 milyon 900 bin kişi yerinden edildi ve bunların büyük bir kısmı derme çatma çadırlardan oluşan kamplarda yaşıyor.

Tel Aviv yönetimi, Gazze'de "gıda sıkıntısı" olmadığını iddia etse de başta BM olmak üzere uluslararası kuruluşların raporları bölgede yaşanan açlığı gözler önüne seriyor.

İsrail'in insani yardımların girişine çıkardığı zorluklar ve engellemeler nedeniyle Gazze'ye gıda ve diğer ihtiyaç duyulan ürünler yeteri kadar ulaştırılamıyor.

Geçen yıl 7 Ekim'de başlayan İsrail saldırılarının harap ettiği Gazze Şeridi, 2007'den bu yana İsrail'in kara, deniz ve havadan ablukası altında bulunuyor.

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