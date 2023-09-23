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Dünya
AA 23.09.2023 11:54

Netanyahu: Suudi Arabistan ile tarihi barışın eşiğindeyiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 78. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, ülkesinin Suudi Arabistan ile "tarihi" barışın eşliğinde olduğunu öne sürerek Tel Aviv'in Arap ülkeleriyle yapacağı anlaşmalara karşı "Filistinlilerin veto hakkının bulunmadığını" söyledi.

Netanyahu: Suudi Arabistan ile tarihi barışın eşiğindeyiz

Netanyahu, BM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında, İsrail'in 2020'de Arap ülkeleriyle imzaladığı normalleşme anlaşmalarına işaret etti.

İsrail'in daha fazla Arap ülkesiyle normalleşme anlaşması imzalaması sayesinde Filistinlilerle barışın sağlanabileceğini söyleyen Netanyahu, "Ben uzun zaman Filistinlilerle bir barış anlaşmasını arzu ettim. Filistinlilere, İsrail'in Arap ülkeleriyle yeni barış anlaşmalarına karşı veto hakkı verilmemeli. Filistinliler bu süreci veto etmeden barışın genişletilmesinden yararlanabilir" dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu’dan, “iyi komşuluk” için Suudi Arabistan’a teşekkür
İsrail Başbakanı Netanyahu’dan, “iyi komşuluk” için Suudi Arabistan’a teşekkür

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde Arap ülkeleriyle İsrail'in normalleşme anlaşmaları imzaladığını dile getiren Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden'ın liderliğinde de Suudi Arabistan ile normalleşme anlaşması imzalayabileceklerine işaret etti.

Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın liderliğinde ülkesinin Riyad ile normalleşme anlaşması imzalayabileceğini aktararak, "Suudi Arabistan ile tarihi barışın eşiğindeyiz. İsrail ve Suudi Arabistan arasındaki barış yeni bir Orta Doğu oluşturacak" diye konuştu.

ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü
ABD Başkanı Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüştü

Netanyahu, konuşmasında görsel kullandı

Netanyahu, Hindistan'dan Avrupa'ya uzanacak ve ülkesinden geçmesi planlanan yeni ekonomik koridordan ve Riyad ile normalleşme anlaşmasından bahsederek, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır, Sudan ve Ürdün'ün yeşil renkte gösterildiği "Yeni Orta Doğu" başlıklı bir harita kullandı.

Netanyahu: Suudi Arabistan ile tarihi barışın eşiğindeyiz

Netanyahu'nun sergilediği haritada, işgal altındaki Doğu Kudüs, Batı Şeria ve abluka altındaki Gazze Şeridi'nin de İsrail toprağı olarak gösterildiği dikkati çekti.

İran'a ve Filistin lideri Abbas'a yüklendi

Uluslararası toplumu İran'ın "saldırılarına karşı kayıtsız kalmakla suçlayan" Netanyahu, "İran'ın nükleer emellerini sürdürmesine rağmen yaptırımların gevşetildiğini" ifade etti.

Netanyahu, "İran'ın nükleer emellerine karşı ikna edici bir tehdit sunulmalı. Ben İsrail Başbakanı olduğum müddetçe, İran'ın nükleer silah elde etmemesi için elimden geleni yapacağım" ifadesini kullandı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a yüklenen Netanyahu, Abbas'ı Yahudi Soykırımı'nı (Holokost) inkar etmek ve "antisemitik" söylemde bulunmakla suçladı.

BM Genel Merkezi dışında protesto

Öte yandan İsrail basınının aktardığına göre, Netanyahu'nun konuşma yaptığı sırada BM'nin New York'taki Genel Merkezi dışında binlerce İsrailli ve ABD'deki Yahudi, İsrail'deki sağcı hükümetin hazırladığı yargının yetkilerini azaltan yasal düzenlemeye karşı protesto düzenledi.

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