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Dünya
AA 29.12.2023 03:35

Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırıların sonrasına ilişkin ayrıntıların görüşülmesini iptal etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sonrasına ilişkin ayrıntıların İsrail Savaş Kabinesi'nde görüşülmesini hükümet koalisyonundaki ortakların baskısı nedeniyle "son anda" iptal ettiği bildirildi.

Netanyahu, Gazze'ye yönelik saldırıların sonrasına ilişkin ayrıntıların görüşülmesini iptal etti

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Netanyahu'nun, son anda Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sonrasına ilişkin ayrıntıların İsrail Savaş Kabinesi'nde görüşülmemesi kararı aldığı belirtildi.

Haberde, hükümet koalisyonundaki ortakların Netanyahu'ya Savaş Kabinesi'ndeki bu tartışmayı iptal etmesi için büyük baskı uyguladığı kaydedildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu ile Yedioth Ahronoth gazetesinin dünkü haberlerinde, iki buçuk aydan fazla süredir devam eden saldırıların sona ermesinin ardından Tel Aviv'in Gazze Şeridi'ndeki olası planına işaret edilerek, İsrail Savaş Kabinesi'nin, dün akşam "Gazze'deki savaşın sonrasını" tartışacağı kaydedilmişti.

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich liderliğindeki Dini Siyonizm Partisi ile İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir liderliğindeki Otzma Yehudit (Yahudi Gücü) Partisinin, "kabinenin yetkisizliği" gerekçesiyle bu oturuma karşı oldukları kaydedilmişti.

Gazete haberinde Smotrich'in "Savaş Kabinesi'nin savaşın ertesi günü ne olacağını tartışma yetkisi yok" ifadesine yer verilirken Ben Gvir'in ise "savaşın ertesi gününü tartışmanın İsrail Güvenlik Kabinesinin görevi" olduğunu belirttiği aktarılmıştı.

Savaş Kabinesi üyesi olmayan iki İsrailli Bakan, daha önceki açıklamalarında "Hamas ortadan kaldırılmadan ve Gazze'de tutulan İsrailli esirler serbest bırakılmadan önce Gazze'deki savaşın durdurulması" halinde hükümetten çekilme ve hükümeti dağıtmakla tehdit etmişti.

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