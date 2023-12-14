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Dünya
AA 14.12.2023 23:34

Netanyahu: Amerikalı dostlarımıza savaşa devam etme konusunda kararlı olduğumuzu söyledim

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’li yetkililere, "Gazze’de savaşmaya devam etme konusunda kararlı olduklarını” söylediğini açıkladı.

Netanyahu: Amerikalı dostlarımıza savaşa devam etme konusunda kararlı olduğumuzu söyledim
[Fotograf: AA]

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, saldırıların sürdüğü Gazze'deki son durumu ve bölgedeki gidişatı görüşmek üzere İsrail’i ziyaret eden ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın Tel Aviv’de Başbakan Binyamin Netanyahu ve İsrail hükümetinin Savaş Kabinesi ile yaptığı toplantıya ilişkin yazılı açıklamada yaptı.

Açıklamada, tarafların, “savaşın zafer elde edene kadar devam etmesi ile başta Hamas'ın ortadan kaldırılması, rehinelerin serbest bırakılması, Hamas'ın Gazze'deki hakimiyetine son verilmesi olmak üzere ortak hedeflere ulaşılması konusunu görüştüğü” belirtildi.

Netanyahu'nun, Gazze savaşındaki desteklerinden ötürü ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan'a teşekkür ettiği kaydedilen açıklamada, iki tarafın, aralarında Amerikan vatandaşlarının da bulunduğu Gazze'de kalan tüm esirlerin serbest bırakılması yönündeki kararlılıklarını yinelediği ve Gazze'de “savaşmayan nüfusa insani yardımın sürdürülmesini” tartıştığı aktarıldı.

Netanyahu: ABD'nin, İsrail ordusuna mühimmat tedariğini çokça takdir ediyorum

Başbakan Netanyahu, Sullivan ile görüşmesine ilişkin X sosyal medya hesabından yayımladığı görüntülü mesajında, Gazze’deki saldırıları sürdürme konusunda “her zamankinden daha kararlı” olduklarını söyledi.

İsrailli esirlerin geri dönüşünün “ana hedefleri” olduğunu vurgulayan Netanyahu, “Amerikalı dostlarımıza şunu söyledim: Kahraman askerlerimiz boşuna ölmedi. Toprağa düşmelerinin derin acısından dolayı, Hamas ortadan kaldırılıncaya ve mutlak zafere ulaşıncaya kadar savaşmaya devam etme konusunda her zamankinden daha kararlıyız” diye konuştu.

Netanyahu, “ABD'nin, İsrail ordusuna mühimmat tedariği, BM'nin savaşı durdurma girişimlerini engelleme ve rehinelerimizin geri getirilmesine yardım ederek İsrail'e verdiği desteği çokça takdir ediyorum” ifadelerini kullandı.

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