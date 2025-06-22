Açık 18.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 22.06.2025 21:25

Netanyahu, ABD'nin İran'a saldırılarının ardından Trump için Ağlama Duvarı'nda dua etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin İran'a saldırıları sonrası işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya bitişik Ağlama (Burak) Duvarı'na giderek ABD Başkanı Donald Trump için dua etti.

Netanyahu, ABD'nin İran'a saldırılarının ardından Trump için Ağlama Duvarı'nda dua etti

Netanyahu, X hesabından, Ağlama Duvarı'na yaptığı ziyarete ilişkin videolu paylaşımda bulundu.

Videoda "Talit" adı verilen dua şalı giydiği görülen Netanyahu, Ağlama Duvarı'na "Ulus yükseldi. İsrail halkı yaşıyor" yazılı bir not bıraktığını ifade etti.

İsrail Başbakanlık Ofisinin açıklamasında da Netanyahu'nun, İsrail'e verdiği destek dolayısıyla ABD Başkanı Donald Trump'a dua ettiği bildirildi.

Netanyahu, 10 gün önce İran'a yönelik saldırılara verdikleri "Yükselen Aslan" ismine atıfta bulunarak, Tevrat'ta geçen "Bir aslan gibi millet ayağa kalkacak ve bir dişi aslan gibi kendini kaldıracak." ifadesinin yazılı olduğu notu Ağlama Duvarı'na bırakmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere 3 nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında sivil can kaybının 430 olduğunu, 3 bin 500'den fazla kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını ifade etti.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

ETİKETLER
Netanyahu ABD İran İsrail
Sıradaki Haber
ABD Kongre üyeleri, Trump'ın İran'a saldırı kararını "anayasaya aykırı olduğu" gerekçesiyle eleştirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:10
Netanyahu: Hedeflerimize ulaşana kadar saldırıları bitirmeyeceğiz
22:07
Malatya'da iki otomobil çarpıştı: 11 yaralı
21:35
Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 31 Filistinli yaşamını yitirdi
21:34
Rusya, Çin ve Pakistan, İran-İsrail ihtilafına ilişkin BMGK'de oylanmak üzere tasarı hazırladı
21:29
İsrail, İran'ın Şahrud kentinde füze üretim tesisini vurduğunu iddia etti
21:22
ABD Kongre üyeleri, Trump'ın İran'a saldırı kararını "anayasaya aykırı olduğu" gerekçesiyle eleştirdi
Soykırımcı İsrail Gazze'de çocukları yaktı
Soykırımcı İsrail Gazze'de çocukları yaktı
FOTO FOKUS
İzmir sokakları çöp kokuyor
İzmir sokakları çöp kokuyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ