Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 17:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nepal’de parlamentonun feshi binlerce kişiyi sokağa döktü
[Fotoğraf: Reuters]
Nepal’in başkenti Katmandu'da binlerce kişi, Başbakan Khadga Prasad Oli’nin önerisi doğrultusunda parlamentonun feshedilmesini protesto etti.
Göstericiler, kararın anayasaya aykırı olduğunu vurgulayarak, Oli’nin fesih kararını ve erken seçim çağrılarını geri çekmesini istedi.
Nepal polisi, yaklaşık 10 bin kişinin gösterilere katıldığını açıkladı.
Başbakan Oli'nin önerisi üzerine ülke parlamentosu 20 Aralık'ta feshedilmişti.
Nepal'de genel seçimlerin, 30 Nisan ve 10 Mayıs 2021'de yapılacağı açıklanmıştı.
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