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Nepal'de helikopter kazası: 5 ölü

Güney Asya ülkesi Nepal'de meydana gelen helikopter kazasında 5 kişi hayatını kaybetti.

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Nepalde helikopter kazası: 5 ölü

Nepal'in başkenti Katmandu'nun 80 kilometre kuzeyinde yaşanan kazada özel bir havacılık şirketine ait 7 kişiyi taşıyan helikopter dağa çarparak yere çakıldı.

5 kişi hayatını kaybetti

Kazada aralarında pilotun da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybederken, bir kadın yolcu yaralı olarak kurtuldu. Kurtarma ekipleri yaralı yolcuyu sedyeyle bölgeden tahliye etti.

Bir yolcu kayıp

Helikopterdeki bir yolcunun ise kayıp olduğu bildirildi.

Kayıp yolcuyu arama çalışmalarının yoğun sis ve yağmurda devam ettiği belirtildi.

Yolcular arasında 68 yaşında bir Japon vatandaşının bulunduğu, diğer yolcuların ise Nepalli olduğu belirtildi.

Kaynak: AA 

Etiketler: nepal, kaza, helikopter
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