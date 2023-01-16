Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi 09:24Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Nepal'de düşen uçağın kara kutusu bulundu
[Fotograf: Reuters]
Nepal'de dün düşen ve en az 68 kişinin hayatını kaybettiği uçağın kara kutusu bulundu.
Yetkililer, 72 kişiyi taşıyan çift motorlu ATR 72 tipi uçağın kara kutusunun ve kokpit ses kayıt cihazının bulunduğunu açıkladı.
Kara kutu ve kayıt cihazının iyi durumda olduğu belirlendi.
Katmandu'dan Pokhara'ya yaptığı tarifeli uçuşta düşen uçağın 57 Nepalli, 5 Hint, 4 Rus, 2 Güney Koreli ile Arjantin, İrlanda, Avustralya ve Fransa'dan birer kişi taşıdığı duyuruldu.
Pokhara polisi, pazar günü havanın kararmasının ardından ara verilen arama-kurtarma çalışmalarına devam edildiğini açıkladı.
Etiketler: Uçak Kazası
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