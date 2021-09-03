İngiltere'de Neo-Nazi örgüt üyesi 18 yaşındaki Matthew Cronjager, Asya kökenli bir arkadaşının okulda beyaz kızlarla arkadaşlık etmesine öfkelendi.

Aralık ayında sosyal medyadan “İdam etmek istediğim birini buldum” diye yazdı.

Cronjager, neo-Nazi arkadaşı gibi davranan gizli bir polis memuruna gönderdiği mesajlarda pompalı tüfek kullanmak, kendisi ve arkadaşları için 3D baskılı ateşli silahlar üretme konusunu tartıştı.

Koronavirüs kısıtlamalarına kızıp arkadaşını öldürmek istemiş

Mahkemeye çıkan Cronjager, açıklamaları kızgın olduğu için yaptığını söyledi.

Asyalı arkadaşına kızgınlığının önemsiz olduğunu asıl koronavirüs kısıtlamalarına kızdığını belirtti.

18 yaşındaki genç, Asyalı arkadaşını öldürmek istediğini ancak bunu başaramayacağını söyledi.

Cronjager terör eylemleri hazırlamak ve saldırıları teşvik eden bir sosyal medya kanalı yönetmekle suçlanıyor.