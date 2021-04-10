Batı Şeria bölgesinin Cenin kentinde, ailesi tarafından sağlık merkezine getirilen kız, boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Telaşla eşiyle sağlık merkezine giren anne, kucağında tuttuğu ve nefes borusuna yemek kaçtığı için boğulmak üzere olan çocuğu için yardım istedi.

Odadan yardıma koşan doktor, çocuğa müdahale ederek tekrar nefes almasını sağladı.