Haber Giriş: 10 Nisan 2021 Cumartesi 16:35Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Nefes borusuna yiyecek kaçan küçük kız, doktorun müdahalesiyle kurtuldu
Filistin'de bir aile, nefes borusuna yiyecek kaçan kızlarını sağlık merkezine son anda yetiştirdi. Küçük çocuk, doktorun müdahalesiyle hayata döndü. O anlar sağlık merkezinin kamerasına yansıdı.
Batı Şeria bölgesinin Cenin kentinde, ailesi tarafından sağlık merkezine getirilen kız, boğulmaktan son anda kurtarıldı.
Telaşla eşiyle sağlık merkezine giren anne, kucağında tuttuğu ve nefes borusuna yemek kaçtığı için boğulmak üzere olan çocuğu için yardım istedi.
Odadan yardıma koşan doktor, çocuğa müdahale ederek tekrar nefes almasını sağladı.
Etiketler: Batı Şeria Filistin Devleti
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