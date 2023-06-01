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Dünya
AA 01.06.2023 13:17

NATO, protestoların sürdüğü Kosova'nın kuzeyindeki Zveçan'da birliklerini arttırdı

Kosova'daki en büyük Sırp partisi konumundaki Sırp Listesi'nin Genel Başkanı Goran Rakiç, talepleri üzerine NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün (KFOR) Kosova'nın kuzeyindeki Zveçan'ın 5 noktasına daha asker yerleştirdiğini açıkladı.

NATO, protestoların sürdüğü Kosova'nın kuzeyindeki Zveçan'da birliklerini arttırdı
[Fotograf: Reuters]

26 Mayıs'tan itibaren protestolar düzenleyen Sırplar, sabahın erken saatlerinden itibaren NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü (KFOR) askerlerinin Zveçan Belediyesi önünde oluşturduğu güvenlik kordonunun çevresinde kurdukları çadırlarda toplandı.

Önceki günlere oranla daha az kişinin yer aldığı protestoya, bir grup madencinin de katıldığı gözlendi.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Genel Başkan Rakiç, gazetecilere yaptığı açıklamada, gerginliğin artmaması için bölgenin çeşitli noktalarına asker yerleştirme taleplerine KFOR'dan olumlu yanıt aldıklarını söyledi.

KFOR askerinin barışçıl bir şekilde protesto eden insanları korumak için bölgede bulunduğunu belirten Rakiç, "KFOR'un Amerikalı albayıyla dünkü görüşmemizden sonra garantiler aldık ve sözlerini yerine getirdiklerini görüyoruz. Özel polis güçlerinin girişini ve olayları önlemek için güçlerini kentin çevresindeki sokaklarda 5 noktaya konuşlandırdılar. Anlayışları için kendilerine teşekkür ederim, bizim için çok önemli." ifadelerini kullandı.

30 KFOR askeri yaralanmıştı.

Kosova'nın kuzeyinde Sırpların yoğun olduğu Zveçan, Zubin Potok ve Leposaviç belediyelerinde 23 Nisan'da yapılan yerel seçimleri kazanan Arnavut belediye başkanlarının göreve başlaması, 26 Mayıs'ta Kosovalı Sırplar tarafından protesto edilmişti.

Bölgede protestoların sürmesi üzerine Kosova polisi ve KFOR, belediye binalarını tel örgülerle çevirmiş ve bölgedeki personel sayısını artırmıştı.

Arnavut belediye başkanlarını korumak için bölgeye gönderilen Kosova polisi ile Kosovalı Sırplar arasında arbede yaşanmış, 29 Mayıs’ta da belediye binalarını koruyan KFOR askerleriyle Kosovalı Sırpların karşı karşıya gelmesi sonucu 30 KFOR askeri yaralanmıştı.

Sırbistan da ordusunu Kosova sınırına yerleştirme kararı almıştı.

Sırbistan, 2008'de tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı kendi toprağı olarak görüyor.

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