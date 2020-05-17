Konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Stoltenberg, yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının ve Taliban'ın şiddet eylemlerinin sürdüğü bir dönemde Afgan liderlerin anlaşması ve barış için çalışmaya karar vermesinin büyük önem taşıdığını kaydetti.

Stoltenberg, "Taliban, yükümlülüklerini yerine getirmeli ve acilen şiddeti azaltarak Afganlar arasında yürütülen müzakerelere katılmalı." ifadesini kullandı.

Tüm tarafların "barış için bu eşi benzeri bulunmayan fırsatı" kaçırmamaları gerektiğine işaret eden Stoltenberg, Afgan halkının insan haklarını güvence altına alan, hukukun üstünlüğüne saygı duyan ve terörün geri dönmesini engelleyecek kapsamlı bir anlaşmaya ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Stoltenberg, tüm NATO müttefik ve ortaklarının Kararlı Destek Misyonu ve fonlarla Afganistan'ın istikrar ve güvenliğine olan kararlı bağlılığını sürdürdüğünü ifade etti.

Afganistan'da siyasi uzlaşı

Afganistan'da Seçim Komisyonu tarafından 18 Şubat'ta cumhurbaşkanı ilan edilen Eşref Gani ile seçimlere hile karıştığı iddiasıyla sonuçları kabul etmeyen Abdullah Abdullah, arasında bugün siyasi uzlaşı sağlandığı açıklandı.

Anlaşmaya göre, Abdullah Abdullah, Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanlığı görevini yürütecek ve kabinenin yarısını da belirleyecek.

Anlaşma kapsamında Cumhurbaşkanı Gani tarafından eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Raşid Dostum'a mareşallik unvanı verildi.

Afganistan Ulusal Yüksek Uzlaşma Konseyi Başkanlığını üstlenen Abdullah, yeni göreviyle Taliban ile Afganistan hükümeti arasında yapılması planlanan barış görüşmeleri sürecini yürütecek.

Afganistan'da 20 Nisan 2019'da düzenlenmesi planlanan cumhurbaşkanı seçimi, iki kez ertelenerek 28 Eylül 2019'da yapılmıştı. 14 cumhurbaşkanı adayının yarıştığı seçimin ardından yapılan itirazlar nedeniyle 19 Ekim'de açıklanacağı duyurulan kesin olmayan sonuçlar 22 Aralık'ta açıklanmıştı.

Afganistan Seçim Komisyonu, Gani'nin cumhurbaşkanı seçildiğini açıklamış, Abdullah ise kendisinin kazandığını ileri sürmüştü.