NASA'daki Güneş Dinamikleri Gözlemevi ve Güneş'teki değişiklikleri gözlemleyen diğer bilim insanları, yıldızımız üzerinde 10 Mayıs'tan bu yana görülen en güçlü patlamanın geçtiğimiz 2 Ekim günü gerçekleştiğini açıkladı.

[Fotoğraf: NASA]

Güneş patlamasının zayıftan güçlüye doğru C, M ve X şeklindeki sıralamada X1 şiddetinde olduğunu belirten bilim insanları, şimdiye kadar tespit edilen en güçlü patlamanın ise 2003 yılında tespit edilen X28 şiddetinde yaşandığını kaydetti.

NASA sitesinde yayınladığı yazıda, "Güneş patlamaları güçlü enerji patlamalarıdır. İşaret fişekleri ve güneş patlamaları radyo iletişimini, elektrik şebekelerini, navigasyon sinyallerini etkileyebilir ve uzay araçları ve astronotlar için risk oluşturabilir" ifadelerine yer verildi.