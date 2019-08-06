Nahda Hareketi basın ofisinden bir yetkiliden alınan bilgiye göre, Nahda Hareketi Şura Konseyi'nin ülkenin kuzeyindeki El-Hammamat kentindeki toplantısında Abdulfettah Moro'nun cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine oy birliğiyle karar verildi.

Nahda Hareketi Başkan Yardımcısı Moro'nun isminin, hareketin lideri Raşid el-Gannuşi tarafından önerildiği kaydedildi.

Tunus'ta Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin 25 Temmuz'da vefat etmesi üzerine kasım ayında yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri 15 Eylül'e alınmıştı.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri adaylık başvuruları 9 Ağustos'ta son buluyor.

Kaynak: AA