Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba 08:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nagazaki açıklarında kargo gemisi battı
[Fotograf: Reuters]
Japonya'nın güneybatısındaki Nagazaki eyaleti açıklarında 22 mürettebatlı kargo gemisi battı.
Resmi Kyodo ajansına göre Hong Kong bandıralı 6 bin 551 tonluk "Jintan" kargo gemisi Nagazaki açıklarında battı.
Danjo Adaları'nın 110 kilometre batısında suya gömülen gemideki 22 mürettebat 4'ünün kurtarıldı.
Kargo gemisi mürettebatın 14'ünün Çin, 8'inin Myanmar vatandaşı olduğu duyuruldu.
Japonya Sahil Güvenliği, geriye kalan mürettebatı kurtarma faaliyetlerini sürdürüyor.
Etiketler: Japonya
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