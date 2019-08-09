Devlete ait MRTV'nin haberine göre, Myanmar'ın Thaton kentine bağlı bir köyde meydana gelen heyelanda çok sayıda ev ve araç toprak altında kaldı.

Yerel yetkililer, arama kurtarma ekiplerinin, toprak altında kalanları kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü, şu ana kadar 20 cansız bedenin çıkarıldığını söyledi.

Yetkililer, toprak altından kurtarılan çok sayıda kişinin de Thaton'daki hastaneye kaldırıldığını ifade etti.

Halen 100 kişinin kayıp olduğu öğrenildi.

Resmi verilere göre seller, son 2 günde Mon ve Kayin eyaletlerinde 12 bin kişiyi evlerinden etti.

Son haftalarda etkili olan yağışlar nedeniyle ülke genelinde 89 bin kişi, geçici barınaklara ya da kamu binalarına sığınmak zorunda kaldı.

Kaynak: AA