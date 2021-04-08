Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun yayımladığı günlük raporda, son 24 saatte 17 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı.

Raporda, toplam can kaybının 598'e çıktığı, 2 bin 847 kişinin gözaltında tutulduğu vurgulandı.

Darbe karşıtı 598 kişi hakkında da gözaltı kararının bulunduğu belirtildi.

Darbe karşıtı komite, Çin Büyükelçiliği'nden destek istedi

Myanmar'a sivil hükümeti geri getirmek için seçilmiş milletvekilleri tarafından kurulan Ulusal Meclisi Temsil Komitesinin (CRPH), Çin'in Myanmar'daki Büyükelçiliği'yle darbeden bu yana ilk defa temas kurduğu öğrenildi.

The Irrawaddy haber sitesine isim vermeden konuşan CRPH yetkilisi, Çin Büyükelçiliğindeki konsolosla telefonda görüşerek Çin'den destek istediklerini söyledi.

Konsolosun CRPH yetkilisine, Myanmar'da yaşanan gerilimden ötürü endişelerini ilettiği ve ülkeye istikrarın gelmesini temenni ettiği kaydedildi.

Myanmar'da yaşananlar

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Protestolar devam ediyor

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde 598 gösterici hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.