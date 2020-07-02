Haber Giriş: Kaynak: Reuters, AA
Myanmar'da heyelan: 113 ölü
[Fotoğraf: Reuters]
Myanmar'ın Kaçin eyaletinde bir madende meydana gelen toprak kaymasında 113 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Myanmar İtfaiye Teşkilatı'nın yaptığı açıklamaya göre, Hpakan bölgesinde meydana gelen heyelanda 113 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.
Açıklamada, bölgede çalışmaların sürdürüldüğü, ölü sayısının artabileceği belirtildi.
[Fotoğraf: Reuters]
Özellikle yeşim taşı çıkarılan Hpakan'da sık sık toprak kayması meydana geliyor.
Etiketler: myanmar madende heyelan hpakanSon Güncelleme: 2 Temmuz 2020 Perşembe 13:51
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