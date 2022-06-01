OCHA'nın yayımladığı, güncellenen Myanmar İnsani Durum Raporu'nda, ülkenin birçok eyaletinde yaşanan çatışmalardan ötürü evini terk edenlerin giderek arttığı kaydedildi.

1 Şubat 2021 darbesinden bu yana çıkan çatışmalarda yerinden edilen sivil sayısının 1 milyonu aştığı bilgisi paylaşılan raporda, Arakan, Kachin, Şan ve Kayin eyaletlerinde nisandan bu yana süren muson yağmurlarının, evini terk eden sivilleri daha korunaksız hale getirdiğinin altı çizildi.

İnsani durumun ağır olduğu bölgelerde yardım hazırlıklarının başladığı bilgisi verilen raporda, bu kapsamda 2022'nin ilk çeyreğinde, 2,6 milyon kişiye yardım ulaştırıldığı belirtildi.

Yıl sonuna kadar 740 milyon dolara ihtiyaç var

Raporda, darbe sonrası siyasi istikrarsızlığın sebep olduğu enflasyondan ötürü ülkede gıda, petrol ve sığınak malzemeleri gibi temel ürünlerin fiyatının da aşırı derecede arttığı, halkın, temel ihtiyaçlarını temin etmekte zorlandığı vurgulandı.

Şimdiye kadar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan insani yardımın OCHA'nın hedeflediğinden çok az olduğu hatırlatılan raporda, henüz 2022 İnsani Yardım Planı'nın yüzde 10'unu gerçekleştirebilecek kadar bağış toplanabildiği kaydedildi.

Raporda, an itibarıyla Myanmar'ın kriz bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırılabilmesi için yıl sonuna kadar 740 milyon ABD dolarına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 1800'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Darbeden bu yana yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alınırken 10 binin üzerinde kişi ise hala içeride tutuluyor.