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Dünya
AA 17.04.2023 11:01

Myanmar'da askeri yönetim, af kapsamında 3 binden fazla tutukluyu tahliye edecek

Myanmar'da askeri yönetim, geleneksel yeni yıl tatili dolayısıyla çıkarılan af kapsamında 3 binden fazla tutuklunun tahliye edileceğini açıkladı.

Myanmar'da askeri yönetim, af kapsamında 3 binden fazla tutukluyu tahliye edecek

MRTV televizyonu, askeri rejimin yönetim organı Myanmar Devlet İdare Konseyinin (SAC), geleneksel yeni yıl tatili nedeniyle 98'i yabancı tutuklu 3 bin 113 mahkumu affettiğini ve bu kişilerin tahliye edileceklerini duyurdu.

Yangon kentindeki Insein Hapishanesi'nin yetkilisi, ülkenin en büyük cezaevinden tahliye edileceklerin sayısının ve isimlerinin henüz bilinmediğini söyledi.

Eski Siyasi Mahkumlar Derneğinin üyesi Tun Kyi, bu tür uygulamaları "siyasi puan" kazanmaya, uluslararası baskıyı hafifletmeye ve ordunun meşruiyetini göstermeye çalışmak olarak değerlendirdiklerini söyledi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 1800'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. Darbeden bu yana yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alındı, 10 binin üzerinde kişi halen içeride tutuluyor.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna göre, ülkede darbeden bu yana 1900'den fazla kişi yaşamını yitirdi ve 10 binin üzerinde kişi gözaltına alındı. Myanmar askeri mahkemeleri, tutuklulardan 2'si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı vermişti.

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