İngiltere merkezli Sotheby's Müzayede Evi yetkilileri, Banksy adıyla bilinen İngiliz sokak sanatçısının en bilinen eserlerinden "Love is in the Air"in satışında kripto ödemelerinin kabul edileceğini söyledi.

12 Mayıs’ta New York’ta gerçekleşecek olan müzayedede satışın 3 ila 5 milyon dolar arasında bir fiyatla gerçekleşmesi bekleniyor.

Kripto para alışverişi artacak

Sotheby's, satış için dünyada önde gelen kripto para değişim platformlarından biri olan Coinbase Global Inc ile anlaştı.

Uzmanlar, bu kararın ardından sanat dünyasında da kripto parayla alışverişin yaygınlaşacağına dikkat çekti.