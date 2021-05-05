Haber Giriş: 5 Mayıs 2021 Çarşamba 10:13Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Müzayedede yeni dönem: Kripto para ile satış
İngiltere merkezli Sotheby's Müzayede Evi, ilk defa fiziksel bir sanat eseri için kripto para ile ödemeleri kabul edeceğini açıkladı.
İngiltere merkezli Sotheby's Müzayede Evi yetkilileri, Banksy adıyla bilinen İngiliz sokak sanatçısının en bilinen eserlerinden "Love is in the Air"in satışında kripto ödemelerinin kabul edileceğini söyledi.
12 Mayıs’ta New York’ta gerçekleşecek olan müzayedede satışın 3 ila 5 milyon dolar arasında bir fiyatla gerçekleşmesi bekleniyor.
Kripto para alışverişi artacak
Sotheby's, satış için dünyada önde gelen kripto para değişim platformlarından biri olan Coinbase Global Inc ile anlaştı.
Uzmanlar, bu kararın ardından sanat dünyasında da kripto parayla alışverişin yaygınlaşacağına dikkat çekti.
Etiketler: Kripto Para
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