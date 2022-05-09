Elon Musk, Twitter hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Musk, "öldürülebileceği" imasında bulundu. Sosyal medyada komplo tartışmaları başladı.

Tesla ve SpaceX şirketlerinin CEO'su paylaşımında, "Gizemli bir şekilde ölürsem, sizleri tanımak güzeldi" ifadelerini kullandı. Musk'ın tweetini on binlerce kişi yorumladı, 100 binden fazla hesap da mesajı kendi hesabından paylaştı.

Yapılan yorumlar arasında, milyarder iş insanının eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eşi Hillary Clinton ile yakın ilişkisi dolayısıyla öldürülebileceği iddiaları da yer aldı.

"Clinton'lar ile ilgili ne biliyorsun?"

Musk'ın takipçileri, "Clinton'lar ile ilgili ne biliyorsun?" sorusunu yönelterek daha önce hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'a atıfta bulundu.

Musk'ın annesi Maye Musk da "imalı tweete" cevap verenler arasındaydı. Anne Musk, oğlunun paylaşımına "Hiç komik değil" yorumunda bulundu.

Elon Musk da annesine, "Üzgünüm, hayatta kalmak için elimden geleni yaparım" karşılığını verdi.