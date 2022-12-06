Açıklama Elon Musk'ın insan klinik deneyleri için yeni bir zaman çizelgesi açıklamasından birkaç gün sonra geldi.

ABD Tarım Bakanlığı Genel Müfettişi, federal savcıların Neuralink'in Hayvan Refahı Yasasını ihlal ediyor olabileceğini söylemesinden sonra bir soruşturma başlattı

Neuralink'in hayvan testinin "gereksiz acıya ve ölüme" neden olduğu iddia edildi.

Hayvan Refahı Yasası, araştırmalarda ve ticari ürün testlerinde kullanılan belirli hayvanlara yönelik muameleyi düzenleyerek gereksiz acıya veya ölüme neden olan insanlık dışı uygulamaları yasaklıyor.

20'den fazla mevcut ve eski Neuralink çalışanının açıklamasının yanı sıra düzinelerce dahili şirket belgesine göre Musk, beyin çipi firmasındaki araştırmacıları "gelişmeyi hızlandırmaya" zorladı ve bazı durumlar başarısız deneylerle sonuçlandı.