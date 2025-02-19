Musk, Sosyal Güvenlik Kurumu verilerini paylaştı: Belki de yardım alan çok sayıda vampir vardır

Musk, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Sosyal Güvenlik Kurumu veri tabanından olduğunu iddia ettiği bir tablo paylaştı.

Tabloda, yaşı 100 ve üzerinde olan 20 milyondan fazla insanın bulunduğu görülüyor.

Ayrıca tabloda 150 ila 159 yaş arasında 1 milyondan fazla kişinin yazıldığı, 1 kişinin ise yaşının 360'ın üzerinde olduğu bilgisi dikkati çekiyor.

Elon Musk, paylaşımında, "Belki de alacakaranlık gerçektir ve Sosyal Güvenlik yardımı alan çok sayıda vampir vardır." ifadesini kullandı.

Konuya ilişkin bir diğer açıklamasında Musk, kimsenin Sosyal Güvenlik Kurumunun sisteminin nasıl çalıştığını bilmediğini belirterek, kurum ile Hazine Bakanlığı arasındaki ödeme dosyalarında "önemli tutarsızlıkların" bulunduğunu öne sürdü.

Trump, medyanın kendilerini ayırma çabalarını anlattı

FOX News kanalında yayımlanan özel röportajın ön gösteriminde, medyanın kendisi ile Musk arasında gerginlik yaratma çabalarını eleştiren Trump, bu çabaların işe yaramadığını söyledi.

FOX News tarafından yayımlanan kısa videoda Trump, "Bunları hep görüyorum. Elon beni aradı, 'Biliyor musun bizi ayırmaya çalışıyorlar.' dedi. Ben de kesinlikle dedim." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, "Son dakika haberlerimiz var, Donald Trump başkanlığın kontrolünü Elon Musk'a devretti. Başkan Musk saat 08:00'de kabine toplantısına katılacak." sözleriyle Musk ve kendisi hakkında çıkan haberleri tiye aldı.

Başkan Trump, tarihte hiç kimsenin medyada kendisi kadar kötülenmediğini iddia etti.