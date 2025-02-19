Puslu 2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.02.2025 07:05

Musk, Sosyal Güvenlik Kurumu verilerini paylaştı: Belki de yardım alan çok sayıda vampir vardır

ABD'de Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) başındaki milyarder Elon Musk, ülkesindeki Sosyal Güvenlik Kurumu veri tabanından olduğunu iddia ettiği bir tablo paylaşarak, "Belki de alacakaranlık gerçektir ve Sosyal Güvenlik yardımı alan çok sayıda vampir vardır." ifadesini kullandı.

Musk, Sosyal Güvenlik Kurumu verilerini paylaştı: Belki de yardım alan çok sayıda vampir vardır

Musk, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, ABD Sosyal Güvenlik Kurumu veri tabanından olduğunu iddia ettiği bir tablo paylaştı.

Tabloda, yaşı 100 ve üzerinde olan 20 milyondan fazla insanın bulunduğu görülüyor.

Ayrıca tabloda 150 ila 159 yaş arasında 1 milyondan fazla kişinin yazıldığı, 1 kişinin ise yaşının 360'ın üzerinde olduğu bilgisi dikkati çekiyor.

Elon Musk, paylaşımında, "Belki de alacakaranlık gerçektir ve Sosyal Güvenlik yardımı alan çok sayıda vampir vardır." ifadesini kullandı.

Konuya ilişkin bir diğer açıklamasında Musk, kimsenin Sosyal Güvenlik Kurumunun sisteminin nasıl çalıştığını bilmediğini belirterek, kurum ile Hazine Bakanlığı arasındaki ödeme dosyalarında "önemli tutarsızlıkların" bulunduğunu öne sürdü.

Trump, medyanın kendilerini ayırma çabalarını anlattı

FOX News kanalında yayımlanan özel röportajın ön gösteriminde, medyanın kendisi ile Musk arasında gerginlik yaratma çabalarını eleştiren Trump, bu çabaların işe yaramadığını söyledi.

FOX News tarafından yayımlanan kısa videoda Trump, "Bunları hep görüyorum. Elon beni aradı, 'Biliyor musun bizi ayırmaya çalışıyorlar.' dedi. Ben de kesinlikle dedim." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, "Son dakika haberlerimiz var, Donald Trump başkanlığın kontrolünü Elon Musk'a devretti. Başkan Musk saat 08:00'de kabine toplantısına katılacak." sözleriyle Musk ve kendisi hakkında çıkan haberleri tiye aldı.

Başkan Trump, tarihte hiç kimsenin medyada kendisi kadar kötülenmediğini iddia etti.

ETİKETLER
Elon Musk ABD
Sıradaki Haber
Trump, Elon Musk'ın "çıkar çakışması" olan işlere dahil olmayacağını söyledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:27
İlim yolunda bir ömür: M. Emin Saraç
07:17
Avustralya’da 150'den fazla balina kıyıya vurdu
07:18
İstanbul'da kar yağışı 4 gün etkili olacak
07:03
Trump, Elon Musk'ın "çıkar çakışması" olan işlere dahil olmayacağını söyledi
07:01
Trump'tan Zelenskiy'e sert eleştiri: Üç yıl önce bunu bitirmeliydiniz
06:56
On bir ayın sultanı Ramazan 1 Mart'ta başlayacak
Bazı il ve ilçelerde eğitime "kar" engeli
Bazı il ve ilçelerde eğitime "kar" engeli
FOTO FOKUS
Ankara’da su deposu patladı, caddeleri su bastı
Ankara’da su deposu patladı, caddeleri su bastı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ