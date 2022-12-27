Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı 08:59Son Güncelleme: Kaynak: AFP
Musk: İran'da yaklaşık 100 Starlink aktif
[Fotograf: AA]
SpaceX Üst Yöneticisi Elon Musk, İran'da yaklaşık 100 Starlink uydu internet terminalinin hizmet verdiğini açıkladı.
Musk, İran'da internete erişimde artan kısıtlamalara karşı, eylül ayında uydu interneti hizmeti sunma sözü vermişti.
Twitter'dan konuya ilişkin paylaşım yapan Musk, halihazırda neredeyse 100 Starlink'in İran'da faal olduğu bilgisini paylaştı.
Starlink, Dünya'ya birkaç yüz kilometre mesafede bulunuyor ve 2 binden fazla küçük uyduyla kullanıcılara internet sağlıyor.
Bu yılın başlarında Musk, Ukrayna'da Starlink terminallerini aktifleştirmiş ve bu ülkede "kahraman" ilan edilmişti.
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