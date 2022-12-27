Musk, İran'da internete erişimde artan kısıtlamalara karşı, eylül ayında uydu interneti hizmeti sunma sözü vermişti.

Twitter'dan konuya ilişkin paylaşım yapan Musk, halihazırda neredeyse 100 Starlink'in İran'da faal olduğu bilgisini paylaştı.

Starlink, Dünya'ya birkaç yüz kilometre mesafede bulunuyor ve 2 binden fazla küçük uyduyla kullanıcılara internet sağlıyor.

Bu yılın başlarında Musk, Ukrayna'da Starlink terminallerini aktifleştirmiş ve bu ülkede "kahraman" ilan edilmişti.