Haber Giriş: 22 Kasım 2022 Salı 10:29Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Musk açıkladı: Twitter aktif kullanıcı rekorunu tazeledi
[Fotograf: AA]
Twitter'ı satın alan Elon Musk, sosyal medya platformunun geçen hafta günlük ortalama 259,4 milyon kullanıcıyla rekor kırdığını duyurdu.
Twitter'ın haftalık aktif kullanıcı sayısına dair bir grafiği şahsi hesabından paylaşan Musk, sosyal medya platformuna geçen hafta günlük 1,6 milyon aktif kullanıcı eklendiğini belirtti.
Böylelikle Twitter, geçen hafta günlük 259,4 milyon aktif kullanıcıyla yeni bir rekor kırmış oldu.
Ekim ayı başında günlük ortalama aktif kullanıcı sayısı 250,5 milyon seviyesindeydi.
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