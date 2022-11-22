Twitter'ın haftalık aktif kullanıcı sayısına dair bir grafiği şahsi hesabından paylaşan Musk, sosyal medya platformuna geçen hafta günlük 1,6 milyon aktif kullanıcı eklendiğini belirtti.

Böylelikle Twitter, geçen hafta günlük 259,4 milyon aktif kullanıcıyla yeni bir rekor kırmış oldu.

Ekim ayı başında günlük ortalama aktif kullanıcı sayısı 250,5 milyon seviyesindeydi.