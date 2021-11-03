Türkiye'yi yurt dışında başarıyla temsil eden Opera sanatçısı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan İtalya'nın Türk'ü olarak adlandırılıyor.

2009 yılından bu yana dünyaca ünlü opera sanatçılarından eğitim alan Karahan, İtalya'nın en önemli sahnelerinde çok sayıda opera temsilinde başrolde yer aldı.



Türkiye'yi gururla yurt dışında temsil eden Murat Karahan, İtalya tarafından çok az kişiye verilen İtalya Cumhuriyeti Şövalyelik Nişanı'na layık görüldü. İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, büyükelçilikte düzenlenen törenle Karahan'a İtalya Devlet Nişanını takdim etti.

"Türkiye ve İtalya arasında kültür köprüsü kurdu"

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, "Murat Karahan, Türkiye ve İtalya arasında çok önemli bir kültür köprüsü kurdu. O iki ülkenin en iyi büyükelçisi. Tartışılmaz bir sanatçı. İtalya Devlet nişanını kendisine vermekten dolayı büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

"İki ülkenin dostluk sembolü"

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ve Büyükelçi Massimo Gaiani'ye İtalya Devlet Nişanı için teşekkür eden Murat Karahan, aldığı devlet nişanının iki ülke arasındaki dostluğun sembolü olduğu mesajını verdi:

"Aldığım bu özel ödülü aynı zamanda iki ülke arasındaki köklü iletişim, kültürel iş birliği ve dostluk ilişkisinin somut bir sembolu olarak kabul edip, daha da artacağına inandığım kültürel ortaklıklara, birlikte gerçekleştirilecek daha nice projelere, sanatsal adımlara, güçlü bir ivme olmasını da yürekten temenni ediyorum."

Törenin ardından dinleyenlere müzik ziyafeti sunan Murat Karahan, İtalyanca ve Türkçe şarkılarla kulakların pasını sildi.