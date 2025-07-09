MSF anketi: Gazze’de 5 yaş altı çocuk ölümleri 10 kat arttı

MSF, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'deki ölüm oranlarına yönelik verileri tespit etmek için Ekim 2023 ile Mart 2025 arasında MSF ekibi ve ailelerden oluşan 2 bin 523 kişiyle anket gerçekleştirdi.

Anket bulgularına ilişkin yayımlanan raporda, Gazze’deki MSF ekibi ve aileleri arasındaki ölüm oranının, Sağlık Bakanlığı’nın 7 Ekim 2023 öncesine ait verileriyle kıyaslandığında 5 kat arttığı tespit edildi.

Raporda, 5 yaş altı çocuklar arasındaki can kaybının, 7 Ekim 2023 öncesine kıyasla 10 kat arttığı ve henüz 1 aylık olmayan bebeklerdeki ölüm oranının ise 6 kat yükseldiği kaydedildi.

Gazze’de patlamalarda hayatını kaybedenlerin yüzde 48’inin çocuk olduğu belirtilen raporda, bu çocukların yüzde 40’ının 10 yaşın altında olduğu ortaya kondu.

Raporda, 7 Ekim 2023’ten bu yana kaydedilen can kayıplarının dörtte üçünün saldırılara bağlı yaralanmalar sonucu meydana geldiği ve bu yaralanmaların büyük çoğunluğunun patlamalardan kaynaklandığı ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 57 bin 680 Filistinli hayatını kaybetti, 137 bin 409 kişi de yaralandı.